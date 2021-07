Hilfsprogramme: Was Moselaner seit der Flut an der Ahr leisten

Eric Andre, Marina Blatt und Torsten Lenz haben Urlaub, die Gruppe wandert von der Luxemburger Schweiz an die Ahr. Mehrere Stunden sind die drei Moselaner bereits bei teils heftigem Regen unterwegs. Gegen 13 Uhr kommen sie in Altenahr an, freuen sich auf eine Weinprobe in Dernau, nehmen ein Taxi. Während die Moselaner den Rotwein von der Ahr genießen, muss die Weinprobe ein paar Mal unterbrochen werden, „hier läuft das Wasser“, sagt eine Mitarbeiterin der Weinstube. Sorgen machen sich die Moselaner nicht, denn auch beim Jahunderthochwasser vor fünf Jahren erreichte die Ahr die Weinstube nicht.