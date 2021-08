Ein großer Erfolg war die Mitarbeiteraktion des Seniorenhauses Waldpark für die Kollegin Irina Gertfelder. „Wir freuen uns sehr, dass mit dieser Aktion und über externe Spenden 3200 Euro gesammelt werden konnten“, so Einrichtungsleiter Stefan Lauber. Die Summe konnte am 28. Juli an die Tochter von Irina Gertfelder übergeben werden, die sich rührend um ihre Mutter kümmert (die RZ berichtete).