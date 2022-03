Dem Leid der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine will der in Neuhof bei Landkern wohnende Unternehmer Silvan Hölzle nicht einfach tatenlos zusehen. Deshalb beladen der noch 30-Jährige und einige Mitstreiter momentan mehrere Autos und Anhänger mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern. Gemeinsam wollen sie sich auf den Weg nach Osten machen, um einer Familie aus Bermel im Kreis Mayen-Koblenz zu helfen, deren Verwandtschaft sich auf der Flucht befindet.