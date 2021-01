Cochem-Zell

Demnächst steht auf dem Terminkalender von Schülern ein Ereignis, das womöglich nicht jeden und jede entspannt in die nahe Zukunft schauen lässt: Ende Januar gibt es Halbjahreszeugnisse. Nach einem Schuljahr unter Corona-Bedingungen ein schwieriges Thema – vor allem für jene Jugendlichen, die im Sommer die Schule verlassen werden und sich nun um einen Ausbildungsplatz bewerben müssen oder gerade in Abiturprüfungen sind. Und eine Herausforderung, die nicht nur die jungen Leute selbst und ihre Eltern umtreibt, sondern auch Berufsberater der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, heißt es in einer Pressemitteilung.