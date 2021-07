Hilfe für Bauern und Winzer

Viele Landwirte und Winzer sind bereit, ihren Berufskollegen mit Technik, Futter oder Produktionsmitteln unbürokratisch und schnell zu helfen, schreibt der Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau in einer Pressemitteilung. Um die Angebote und Nachfragen koordinieren zu können, betreibt der Verband ein Vermittlungsportal. Per Telefonkontakt mit den Kreisgeschäftsstellen des Verbandes können Hilfsangebote in das Portal eingestellt werden.Hilfesuchende können per Anruf diese Hilfen erhalten.Zusätzlich hat der BWV nun eine Hotline eingerichtet, über die die Kreisgeschäftsstellen unterstützt werden.