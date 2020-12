Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 05:00 Uhr

Hightech-Branche im Interkommunalen Gewerbegebiet?

Ob das geplante Interkommunale Gewerbegebiet im Kreis Cochem-Zell möglicherweise ein Zentrum für innovative Unternehmen der Wasserstofftechnologie und anderer klimaneutraler Produkte werden könnte, erfahren die Besucher der Bürgerinformation am Dienstag, 4. August, um 19 in der Eifelgoldhalle Landkern. An diesem Abend soll das Konzept zur Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen in der Gemarkung Landkern (Neuhof) vorgestellt werden.