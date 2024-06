Plus VG Kaisersesch

Hightech kurvt durch VG Kaisersesch: „Adleraugen“ checken den Straßenzustand

i Mit diesem Messfahrzeug werden die Straßen in der VG Kaisersesch unter die Lupe genommen. Foto: eagle eye technologies Deutschland GmbH/Johannes Ludwig

Was ist das denn für ein seltsames Fahrzeug? Das wird sich sicher der ein oder andere fragen, der in nächsten Zeit in der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch unterwegs ist. Es kurvt auf jeden Fall in öffentlichem Auftrag herum, geht aus der Mitteilung der VG hervor.