Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:51 Uhr

Hier gibt es Masken in Ulmen Thomas Kerpen verweist in der Ratssitzung auf die ab Montag, 27. April, geltende Maskenpflicht. Es gebe für den Kauf der nötigen Mund-Nase-Masken einige Anlaufstellen in der Stadt.