Herzschmerz an der Mosel: Sat.1 lässt neue Serie in Cochem drehen

Gute Zeiten oder schlechte Zeiten für Richterin Jule Beyer an der Mosel? Das wird sich zeigen, wenn die neue Serie „Für alle Fälle Familie“ bei Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn an den Start geht. Alles was zählt: Gedreht werden die 80 Folgen unter anderem im Sommer in Cochem. Die Ankündigung des Senders lässt erahnen, dass dabei auch die ein oder andere verbotene Liebe Teil der Serie ist. Worum geht es?

Anna Angelina Wolfers und Isabel Varell spielen in der angekündigten Serie „Für alle Fälle Familie“ die Rollen von Tochter und Mutter in einem fiktiven Moselort. Gedreht wird auch in Cochem. Foto: Seven.One Entertainment Group GmbH

Der Fernsehsender Sat.1 und sein verschwisterter Streamingdienst Joyn wollen künftig eine Seifenoper zeigen, die an einem fiktiven Moselort spielt: In „Für alle Fälle Familie“ soll es um eine frisch getrennte Richterin gehen, die an die Mosel heimkehrt, um dort berufliches Glück, aber auch amouröse Verstrickungen vorzufinden. Gedreht werden die 80 Folgen unter anderem im Sommer 2024 in Cochem, wie eine Sprecherin des Senders der Rhein-Zeitung mitteilt. Das Ausstrahlungsdatum der Vorabendserie steht noch nicht fest, solle aber „in der Saison 2024/2025” liegen.

Die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Anna Angelina Wolfers, die Schlagersängerin Isabell Varell spielt ihre Mutter. Mit der Serie will Sat.1 den Bereich der eigenproduzierten Sendungen weiter ausbauen. So wird Senderchef Marc Rasmus in einer Mitteilung des Senders zitiert: „Unsere Investition zeigt, wie ernst wir diese Programmfarbe nehmen. Ich freue mich sehr über unsere Serien mit Herz am Schliersee, im Spreewald, an der Mosel und an weiteren schönen Orten.“ Beauftragt für die Produktion ist die Bavaria Fiction Gmbh.

In der jüngeren Vergangenheit war Cochem immer wieder Kulisse für Film- und Videoproduktionen. So drehte der Rapper Kollegah ein Musikvideo an der Reichsburg. Die US-Sitcom „Young Sheldon” zeigte die Moselstadt, verkaufte sie dem amerikanischen Publikum allerdings als Heidelberg. Und 2016 entstanden einige Szene des deutsch-chinesischen Actionfilms „Out of Control” auf der Reichsburg.