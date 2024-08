Plus Haserich

Herbstmarkt in Haserich: Wo 25 Aussteller auf alte Schlepper treffen

i Wanda Cramer (von links), Philipp Koelges, Peter Scheid, Claudia Cramer gehören der Arbeitsgruppe Herbstmarkt an. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Was in der Corona-Pandemie aus der Not heraus geboren wurde, ist inzwischen zu einem beliebten Dorffest geworden. Am kommenden Sonntag findet in Haserich zum vierten Mal der Herbstmarkt statt. Neben 25 Verkaufsständen mit einem bunten Mix an Angeboten, treffen sich hier auch Schlepperfreunde, um ihre Oldtimer auszustellen. Claudia Cramer, Vorsitzende des Dorfvereins, erzählt, wie der Markt das soziale Miteinander im Ort gestärkt hat.