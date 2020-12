Cochem

Karin Steffens, Leiterin der Cochemer Tafel, hat den Wappenteller der Stadt Cochem erhalten. Die 76-Jährige bekommt die höchste Auszeichnung der Kreisstadt „für ihr herausragendes soziales Engagement“, sagte Bürgermeister Walter Schmitz bei der Feierstunde am Mittwochnachmittag im Keller der Reichsburg, zu der wegen der Corona-Pandemie weniger Gäste geladen waren als in vorangegangenen Jahren. Den Hauptteil der Feierlichkeiten verlegten die Verantwortlichen zudem ins Freie, nämlich ins überdachte Foyer der Burgkapelle. In seiner Laudation schlug Schmitz auch nachdenkliche Töne an.