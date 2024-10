Plus Alflen/Mainz

Herausragend: Alflerin für Spitzenleistung geehrt

i Der LFB ehrte die besten Auszubildenden im Eltzer Hof in Mainz: LFB-Präsident Horst Lenz (links), Vizepräsident Thomas Seither (rechts) und Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (Zweite von rechts) gratulierten dabei auch Kyra Widmayer für ihre hervorragenden Leistungen. Foto: LFB/Kristina Schäfer

Der Landesverband der Freien Berufe (LFB) Rheinland-Pfalz hat auch in diesem Jahr wieder die besten Absolventinnen und Absolventen in den Freien Berufen ausgezeichnet. Bei der feierlichen Veranstaltung im Eltzer Hof in Mainz wurden 73 junge Menschen geehrt, die ihre Ausbildung mit herausragenden Noten abgeschlossen haben. Unter ihnen war auch die Bauzeichnerin Kyra Widmayer aus Alflen, die ihre Abschlussprüfung mit herausragenden Leistungen bestanden hat.