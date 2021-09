Nach neun Jahren an der Spitze der Moselweinwerbung hat Rolf Haxel aus Cochem das Amt des Vorsitzenden niedergelegt. Er trat bei der Vorstandswahl in der Mitgliederversammlung des Moselwein-Vereins in Leiwen nicht mehr an. Die Mitglieder wählten Henning Seibert aus Bernkastel-Kues zu seinem Nachfolger. Seibert ist Vorstandsvorsitzender der Winzergenossenschaft Moselland und seit 2015 im Vorstand des Moselwein.