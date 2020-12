Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer von DRK und Feuerwehren erfordert auch im Hintergrund einiges an logistischem Aufwand. So ist zum Beispiel die Versorgung mit Schutzkleidung gegenüber den Anfangstagen durchaus schwieriger geworden. Vor diesem Hintergrund wurde in der Technichen Einsatzleitung (TEL) ein eigenes Sachgebiet mit der Bezeichnung „Versorgung“ eingerichtet, um das Referat Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung Cochem-Zell bei ihren notwendigen Beschaffungen von Schutzanzügen, Handschuhen, Schutzmasken und Desinfektionsmittel zu unterstützen. Bruno Knauf, Sachgebietsleiter Presse, Technische Einsatzleitung, Landkreis Cochem-Zell, betont: Beim Thema Versorgung spielt auch eine Verpflegung der Helfer eine Rolle. Die Helfer freuen sich über vielfältige Unterstützung von lokalen Unternehmen. So wurden sie nach Ende des Einsatzes mit leckerem Eis vom Eiscafé Bortolot aus Cochem versorgt, die Metzgerei Schneider aus Büchel spendete ein Mittagessen.