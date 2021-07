Er war der jüngste Soldat aus Alflen, der am 1. Juni 1946, also vor genau 75 Jahren, aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte: Franz Wendels. Sein Sohn Wilhelm Wendels hat die bewegende Geschichte seines Vaters aufgeschrieben – eine Geschichte die auch für das Schicksal vieler anderer Cochem-Zeller steht, deren Leben durch die Erlebnisse in Krieg und Gefangenschaft massiv verändert und geprägt wurden.