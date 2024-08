Plus Cochem

Heimat- und Weinfest: Zur Eröffnung gibt es Original Cochemer Schokotaler

i Die Cochemer Weinmajestäten sind bereit zum Feiern. Foto: Gossler

Nicht nur für die Cochemer ist diese Veranstaltung besonders: Das Heimat- und Weinfest beginnt am Donnerstag, 22. August, von 16 Uhr an auf dem Marktplatz in Cochem. Dann öffnen die Weinstände, und zum Auftakt gibt es eine besondere Leckerei. Bei „Wein und Schokolade“ erhalten die Gäste zu jeder Flasche Wein einen „Original Cochemer Schokotaler“, der so nur am Weinfest-Donnerstag erhältlich ist, solange der Vorrat reicht, wie die Touristinformation Cochem in einer Pressemitteilung schreibt.