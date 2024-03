Havarierter Tanker bei Ediger-Eller freigeschleppt: Mosel wieder schiffbar

Am Mittwochmorgen havarierte ein Tankmotorschiff auf der Mosel bei Ediger-Eller. Die Schifffahrt musste eingestellt werden. So geht es nun weiter.

Das mit 2000 Tonnen Flüssigdünger beladene Tankmotorschiff, das sich am Mittwochmorgen an einem Längswerk im Bereich der Eisenbahnbrücke Ediger-Eller festgefahren hatte, konnte in der Nacht auf Donnerstag wieder freigeschleppt werden. Das teilt die Wasserschutzpolizei Koblenz mit.

Zurzeit wird das Schiff auf mögliche Schäden überprüft, heißt es weiter. Die Schifffahrtsperre zwischen den Schleusen St. Aldegund und Bruttig-Fankel wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die Strecke ist wieder für die Schifffahrt freigegeben.