Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 14:22 Uhr

Reil

Hauswand in Reil einsturzgefährdet: Bergstraße ist für den Verkehr gesperrt

An der Bergstraße im Moseldorf Reil ist die Hauswand eines Nebengebäudes anscheinend kurz davor, auf die Straße zu stürzen. Das wurde der Polizei Zell am heutigen Mittwochmorgen gemeldet. Tatsächlich hat sich eine Seitenwand eines Anwesens aus unbekannten Gründen gelöst. Durch die Straßenmeisterei wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die Bergstraße in Reil ist zurzeit für den Verkehr gesperrt. Behördenvertreter und Hauseigentümer entschieden, dass ein sofortiger Abriss notwendig ist.