Ein Grund für das erhebliche Minus von rund 1,5 Millionen Euro in der Stadtkasse Kaisersesch war die Rückerstattung von gut 1 Million Euro Gewerbesteuer 2020, erklärte Stadtbürgermeister Gerhard Weber in seiner Rede zum Haushaltsplan 2021. Der Finanzierungsplan, der mit einem Jahresfehlbetrag von 1 Million Euro endet, wurde in einer Online-Sitzung des Stadtrates mit überwiegender Mehrheit verabschiedet.