Erstmals hat ein US-Bürger im Zusammenhang mit seiner Verurteilung wegen zweier Go-in-Aktionen am Fliegerhorst in Büchel in der Eifel eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Der 66-jährige John LaForge aus Wisconsin war 2018 zweimal in den Luftwaffenstützpunkt eingedrungen, um so gegen die dort stationierten US-Atomwaffen zu protestieren.