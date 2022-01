Gegen 15 Uhr am Donnerstag meldet die Leitstelle einen Gebäudebrand in der Kloster-Stuben-Straße in Neef. Der Dachstuhl eines Hauses, in dem insgesamt fünf Menschen leben, steht in Flammen. Die Feuerwehr sucht nach Menschen im Haus, später stellt sich heraus, dass alle Anwohner das Gebäude unverletzt verlassen konnten.