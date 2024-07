Plus Haserich

Hasericher packen es an: Ehemaliger Jugendraum wird umgestaltet

i Sind stolz auf die erbrachte Leistung (von links): Karin Scheid, Frank Brand, Chris Reisberger, Michael Heib, Rudolf Wolfs, Michael Bai und Peter Scheid. Der neue Dorftreffpunkt kann sich sehen lassen. Statt der alten Gasheizung spendet ein Pelletofen in der kalten Jahreszeit wohlige Wärme. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

In der ehemaligen Landwirtschaftshalle am äußeren Ende der Flaumbachstraße wurde in den 1960ern der gemeindeeingene Mähdrescher untergestellt. Später war der Jugendraum dort untergebracht. Nachdem die Halle dann lange Zeit leerstand, haben die Bürger selbst Hand angelegt und etwas geschaffen, das der Dorfgemeinschaft dient.