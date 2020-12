Haserich

Von Zierkürbissen über Schmuck, Wollsocken, Haushaltswaren, handgemachte Seifen und Töpferwaren bis zu Produkten vom Hofladen aus der Region hat der erste Herbstmarkt in Haserich jede Menge zu bieten. Es ist richtig was los auf der Dorfwiese hinter dem Jugendraum. Vom anfangs eher durchwachsenen Wetter lassen die zahlreichen Besucher sich jedenfalls nicht abschrecken. Schon ein Blick auf den Parkplatz am Ortsrand zeigt, dass die Leute wohl förmlich darauf gewartet haben, „mal wieder unter Menschen zu kommen“.