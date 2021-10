Harald Bacher: In Alpenregion funktioniert das System

In der Alpenregion werde ein ähnliches System wie Pia schon länger genutzt, beispielsweise in der deutschen oder der österreichischen Zugspitzregion oder in der Schweizer Destination Gstaad, konstatiert Harald Bacher, Leiter der Tourist-Information Ferienland Cochem. „Das funktioniert dort auch gut, und die bleiben am Ball“, sagt der Touristiker. Nicht ohne stolz konstatiert er: „Das gibt es in Rheinland-Pfalz sonst so auch noch nicht, aber bei uns.“ Wobei Bacher und sein Team jede Menge Arbeit investiert haben, um die Web-App passgenau auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Ferienlandes zuzuschneiden.