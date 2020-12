Zell-Kaimt

Das Kulturkino Kaimt hat in Kooperation mit dem Pro-Winzkino Simmern im Rahmen der Heimat Europa Filmfestspiele das Sommerkino am Fluss am Moselufer in Zell-Kaimt präsentiert. Der Start ins Sommerkino hätte besser nicht laufen können. Ideales Wetter, ein sehr entspanntes Publikum und dazu am Freitagabend die unterhaltsame Komödie „Moselfahrt aus Liebeskummer“ , ein Klassiker des Heimatfilms nach einer Novelle von Rudolf G. Binding.