Hangrutsch im Endertbach: Zusammengestürzte Stützwand wird nun repariert – Was die Sanierung aufhielt

i Bei einem Hangrutsch im Februar sind einige schwere Gesteinsbrocken und Erde in den Endertbach gestürzt. An der Stelle entsteht nun eine neue Stützmauer. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Eine eingestürzte Stützwand am Endertbach zieht seit Februar schon viele Blicke in Cochem auf sich: An der Stelle, an der früher ein Teil der alten Stadtwaldlinie (K 18) entlangführte, gab es in der Karnevalswoche einen Hangrutsch. Dabei stürzten Erde und schwere Betonteile in den Bach. Die Sicherungsarbeiten sind nun in vollem Gange.