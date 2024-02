Plus Cochem Handgeschriebene Briefe statt Weinkrimis: Carsten Henn stellt neuen Roman in Cochem vor In Carsten Henns neuem Roman dreht sich alles um handgeschriebene Briefe auf Butterbrotpapier. Bei der Buchvorstellung im Cochemer Kapuzinerkloster erklärt der Autor, dass er an der Mosel fast zu Hause ist. Das hat mit einem Weinberg in St. Aldegund zu tun. Von Ulrike Platten-Wirtz

Mal ehrlich, wann bekommt man schon einen handgeschriebenen Brief? Das hat in der heutigen Zeit eher Seltenheitswert. Nicht aber in dem neuen Roman des Kölner Autors Carsten Henn, der den handgeschriebenen Brief zum Thema seines neuen Romans „Die Butterbrotbriefe“ gemacht hat. Eben diesen hat er jüngst im Cochemer Kapuzinerkloster vorgestellt. Lesung ...