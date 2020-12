Halsbrecherisch: 18-jähriger Hunsrücker flüchtet vor der Zeller Polizei

Zell

Was mit einer halsbrecherischen Verfolgungsfahrt endete, hatte am Freitag gegen 23.50 Uhr ganz harmlos angefangen. Beamte der Polizei Zell waren in Zell auf einen Pkw mit defekter Beleuchtung aufmerksam geworden. Nachdem die Beamten den Fahrer anhalten wollten, gab der 18-Jährige Gas und flüchtete über die B 421 in Richtung Hunsrück. Die Streife der Polizei Zell nahm sofort unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Verfolgung auf. Der flüchtende Pkw fuhr trotz starken Nebels in halsbrecherischer Weise und deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hunsrück. Die Beamten konnten dem Pkw zunächst bis Löffelscheid folgen. Danach flüchtete der Pkw wieder in die Gegenrichtung, durch die Orte Schauren und Walhausen und über die B 421 in Richtung Kappeler Depot.