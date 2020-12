Gute Ideen entstehen im ehemaligen Kuhstall: Industriedesignerin aus Kaisersesch hat sich für die Selbstständigkeit auf dem Land entschieden

Kaisersesch

Eine Kuh, ganz schön flott zu neuen Ufern unterwegs, ist das Firmenlogo von Deisen Design in Kaisersesch. Das zielstrebige Rindvieh lässt Evamaria Deisen ganz bewusst über Visitenkarten, durch Internetauftritte und Mitteilungen traben, weil sich ihre Ideenschmiede tatsächlich in einem ehemaligen Kuhstall befindet. 2017 hat die 32-jährige Industriedesignerin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und schon nach kurzer Zeit bewiesen, dass, wer im internationalen Wettbewerb der guten Einfälle bestehen will, seinen Firmensitz nicht unbedingt in New York, Tokio, Berlin oder München haben muss, sondern auch auf dem Land erfolgreich sein kann. Nach diversen Auszeichnungen, unter anderem dem Eifel Award 2019 hat Evamaria Deisen jetzt den 3. Platz beim Wettbewerb „Gründerpreis Pioniergeist Rheinland-Pfalz“ belegt. Mit diesem Preis zeichnen die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), die Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz und der Südwestrundfunk gemeinsam mit dem rheinlandpfälzischen Wirtschaftsministerium Gründende aus, die mit hervorragenden Geschäftskonzepten Vorbildcharakter haben.