Der Uferbereich der Stadt soll ausgebaut werden. Das soll mehr Touristen in die Stadt locken. Wie es nun weitergeht. Ein weiterer Mosaikstein für die Neugestaltung des Moselufers in Kues: Die Stadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Einrichtung von Schiffsanlegern im Bereich Thanisch Spitz (Richtung Campingplatz) zu ermöglichen.