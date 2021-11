Grundschule Bullay feiert ihre neuen Räume: Besuch der Ministerin

Erst im dritten Anlauf und mit mehr als anderthalb Jahren Verzögerung hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) jetzt einen Erweiterungsbau an der Grundschule Bullay offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zwar waren die neuen Räumlichkeiten schon im März vergangenen Jahres fertig, doch die Corona-Pandemie vereitelte gleich zweimal die ursprünglich angesetzten Einweihungstermine. Ministerin Hubig überzeugte sich nicht nur davon, dass rund 200.000 Euro Fördergeld in Bullay gut angelegt wurden. Sie hörte sich auch die Sorgen und Nöte von Schulleitung und Elternvertretern an.