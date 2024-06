Plus Ediger-Eller/Treis-Karden

Grundschüler treffen auf Heimbewohner: Projekt aus Cochem-Zell soll Austausch zwischen Jung und Alt fördern

i Bei dem Projekt sollen Kinder und Senioren zueinanderfinden. Altbekannte Spiele sollen eine Brücke bilden. Archiv Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was haben Kinder und Senioren gemeinsam? Wenn man Irmgard Wehner-Dehren aus Ellenz-Poltersdorf fragt, würde sie vieles nennen können. Sie arbeitet mit Schülern der St. Martinus Grundschule in Ediger-Eller und Bewohnern des Seniorenstifts St. Katharina in Treis-Karden zusammen. Was ihr bei ihrer Arbeit auffällt: Beide Gruppen können ziemlich einsam sein.