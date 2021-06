Grünes Licht für Globus-Umbaupläne in Wittlich: Wie sich das Gelände verändern soll

Die Stadt Wittlich hat ihr Go für den Bauantrag der Supermarkt-Kette Globus gegeben. Der ehemalige Realmarkt in der Justus-von-Liebig-Straße soll sein Aussehen stark verändern. Hier sind alle Infos: 16 Real-Standorte hat sich die saarländische Supermarkt-Kette Globus gesichert. Einer davon liegt in Wittlich. Globus übernimmt zum 30. September dieses Jahres den Real-Markt in der Justus-von-Liebig-Straße. Die Eröffnung des neuen, dann umgestalteten Marktes ist für April 2022 vorgesehen. Das Aussehen des Einkaufszentrums wird sich unter neuer Flagge stark verändern: Neben einem Umbau des aktuell bestehenden Gebäudes soll es künftig durch einen Anbau erweitert und durch ein Parkdeck ergänzt werden. Das Parkdeck ist demnach nötig, um die erforderlichen Stellplätze nachzuweisen. Auf dem zweigeschossigen Bau, der von der Straße aus gesehen in der linken Hälfte der aktuellen Parkfläche geplant ist, sollen insgesamt rund 200 Parkplätze entstehen.