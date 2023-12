Plus Ulmen Grünes Licht für Ampel am Unfallschwerpunkt Ulmen: LBM sichert Stadt Maßnahme zu Wenn es in Ulmen kracht, dann meistens am Einmündungsbereich der B 257 und L 101. Schon oft hat Stadtbürgermeister Thomas Kerpen davor gewarnt, dass die Stelle zu gefährlich ist: „Wie oft die Feuerwehr, Rettungskräfte und der Rettungshubschrauber da unterwegs sind, will man gar nicht aussprechen“, sagt Kerpen. Von Annika Wilhelm

Immer wieder versuchte er in den vergangenen Jahren, einen Kreisverkehr an dieser Stelle durchzusetzen – erfolglos. Jetzt tut sich was. Vor zehn Jahren wurde die Stelle, an der sich die Bundes- und Landesstraße kreuzen, zum Unfallschwerpunkt ernannt. Das passiert dann, wenn eine bestimmte Anzahl von Verkehrsunfällen erreicht ist. An besagter ...