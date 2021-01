Brauheck

Großeinsatz in Brauheck: Chlorgasalarm in der Kaserne

Eine umgefallene Gasflasche löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren in der Fliegerkaserne in Brauheck aus. Laut der Cochemer Polizei soll es durch Bauarbeiten am Haupteingang zum Austritt von Chlorgas gekommen sein – an der Kaserne werden derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. „Eine Chlorgasflasche ist umgefallen, das Ventil wurde beschädigt“, erklärt Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem.