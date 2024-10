Plus Traben-Trarbach

Großbrand im Stadtteil Trarbach: Ein Mensch leicht verletzt

Von uq/dad

i Die Bekämpfung des Brandes gestaltet sich schwierig. Das liegt auch, aber längst nicht nur an der engen Bebauung. Das Feuer könnte von einem Trockner ausgegangen sein, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Foto: Kevin Schößler

Bei einem Großbrand am Weihertorplatz in der Moselstadt Traben-Trarbach am Freitagvormittag ist nach bisherigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei Zell mitteilte, ging der Alarm über einen Brand in einem Wohnhaus an der Weiherstraße beziehungsweise am Weihertorplatz gegen 10 Uhr ein.