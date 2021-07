Nach vier Jahren der intensiven Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der drei Moselländer ist Via mosel' als grenzüberschreitende Wein- und Architekturroute nun offiziell eingeweiht worden. Touristiker, teilnehmende Winzer und Guides kamen dafür in der Domaines Vinsmoselle in Grevenmacher (Luxemburg) zusammen. Bei dieser Gelegenheit wurden den frisch gebackenen Via mosel‘-Guides ihre Urkunden für die bestandenen Prüfungen der Weiterbildung „Weinarchitektur im grenzenlosen Moseltal“ überreicht.