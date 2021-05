Gottesdienst via Internet-Stream verfolgen

Aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen im Trierer Dom zur Verfügung, daher können nur geladene Gäste an der Weiheliturgie am 22. Mai vor Ort teilnehmen. Der Gottesdienst um 9.30 Uhr wird allerdings live auf YouTube übertragen.