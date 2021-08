Gottesdienst am Fliegerhorst: An den Atombombenabwurf in Nagasaki erinnert

Mit einem Gottesdienst am Haupttor des Fliegerhorstes Büchel erinnerten Friedensaktivisten an den Abwurf der Atombombe auf Nagasaki vor 76 Jahren. Damit endete auch die internationale Fastenaktion, zu der der evangelische Pfarrer Dr. Matthias Engelke (Köln) erneut eingeladen hatte. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Thorsten Latzel, betonte in einem Grußwort, die Fastenden würden angesichts der fortdauernden Lagerung von Massenvernichtungswaffen im Land damit den Finger in eine offene Wunde der Gesellschaft legen.