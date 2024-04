Plus Cochem

„Gonco“ erweitert das Gastronomieangebot in Cochem-Brauheck: Betreiber planen Lieferdienst für die Region

Von Katharina Güntner

i Mit dem Restaurant Gonco haben sich Ali Bakay und Aylin Adak einen Traum erfüllt. Foto: Katharina Güntner

Aylin Adak und Ali Bakay haben sich während eines Urlaubs in die Moselregion verliebt. Sie beschlossen sodann, in Cochem-Brauheck eine Gastronomie mit Döner, Pizza und Co zu eröffnen. Auch ein Lieferdienst ist geplant. Was sie sonst noch so vor haben und was es mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich hat, erzählen die „Gonco“-Betreiber im Gespräch mit der Rhein-Zeitung.