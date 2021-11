Er ist ein kreativer Macher. Genuss und Kulinarik gehören zweifellos zu Herbert Budwegs größter Leidenschaft. Deshalb war es für den 58-jährigen gelernten Koch auch keine Frage, bei dem von der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ ausgeschriebenen Wettbewerb mitzumachen. Mit Erfolg. Jüngst erhielt er beim 12. Moselkongress in der Weinbrunnenhalle in Kröv eine der sechs Auszeichnungen in Gold sowie ein Preisgeld über 1000 Euro.