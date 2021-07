Glückwunsch: Paula Schuwerack wird heute 100 Jahre alt

Paula Schuwerack, geborene Pütz, aus Greimersburg, die seit acht Jahren im Seniorenzentrum St. Josef Kaisersesch lebt, und ihren 100. Geburtstag feiert, hat viel zu erzählen. Und da die Seniorin zudem noch sehr rege und mitteilsam ist und ihre Erzählungen mit Humor und Selbstironie ausschmückt, ist das Zuhören ein Vergnügen. „Jetzt habe ich aber genug erzählt“, bremst sie sich mitunter selber aus, um jedoch sofort eine neue Geschichte aus ihrem langen Leben zu erzählen. Doch Paula Schuwerack, die seit acht Jahren zufrieden im Seniorenzentrum lebt, verliert sich nicht nur in Erinnerungen, sondern interessiert sich auch für das heutige Leben. Immer wieder stellt sie fest: „Es hat sich ja alles so verändert. Nichts ist mehr wie in meiner Kindheit und Jugend.“