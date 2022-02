Die Onlineinformationsveranstaltung war die Initialzündung für ein zukunftsträchtiges Projekt in den Gemeinden Treis-Karden, Ediger-Eller, Senheim-Senhals sowie in der Stadt Cochem: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will möglichst viele Haushalte über ein Glasfaserkabel mit Datenübertragungsraten (Download) von 300 bis 1000 Mbit/Sekunde ans Internet anschließen.