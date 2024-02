Plus Auderath Glasfaser: Vermarktung für Auderath startet – Infotermin in Alflen Im Kreis Cochem-Zell gehört das Unternehmen Westconnect zu den Anbietern, die den Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes bis in die Häuser mit vorantreiben wollen. Bürger aus Auderath werden über die Pläne für ihr Dorf bald in Alflen informiert.

Gute Neuigkeiten für alle Anwohnerinnen und Anwohner in Auderath, heißt es in einer Pressemitteilung von Westconnect. Das Unternehmen plant den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet. Mehr als 320 Wohneinheiten und Unternehmen sollen von einem kostenlosen Glasfaseranschluss in Auderath profitieren können und mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde ...