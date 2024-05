Plus Cochem

Gib Wildpinklern keine Chance: Braucht Cochem mehr öffentliche Toiletten?

i In den Sehler Anlagen gibt es etliche Möglichkeiten zum Verweilen. Hier fehlt nach Meinung einiger Stadträte aber eine Toilettenanlage. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Im Sommer wimmelt es in Cochem nur so von Gästen, doch wenn die Blase drückt, gibt es nur wenig Möglichkeiten, sich zu erleichtern. In der Innenstadt finden sich öffentliche Toiletten unter der alten Moselbrücke und an der Martinskirche. In den Stadtteilen Sehl und Cond sucht man das stille Örtchen vergeblich. Nach Meinung der Cochemer Bürgergesellschaft (CBG) ist das ein Unding. Doch die Hochwassergefahr erschwert die Umsetzung.