Gewerbegebiet in Masburg: Kam der Bagger ohne Genehmigung?

Die Gemeinde Masburg hat Ende 2021 die notwendigen Änderungen des Bebauungsplans in die Wege geleitet, damit ein Investor im Gewerbegebiet Sauerland an der A 48 auf einem 95.000 Quadratmeter großen Gelände eine 45.000 Quadratmeter große Logistikhalle errichten kann (die RZ berichtete). Am 14. Februar wurde der Entwurf des geänderten Bebauungsplans in der zweiten Fassung offengelegt. Die Einspruchsfrist endet erst am 16. März. Daher beobachten Anlieger im Gewerbegebiet mit Verwunderung, dass bereits jetzt eine Baufirma mit schwerem Gerät Erdarbeiten durchführt.