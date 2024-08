Gesundland Vulkaneifel hat ein neues Logo: Grün für die Natur und Gesundheit, Grau für den Vulkanismus

Anzeige

„Nach über zehn Jahren mit unserer aktuellen Optik war es Zeit für etwas Neues“, freut sich Vera Esch lait Pressemitteilung über das neue Design. „Ein Logo-Relaunch von Zeit zu Zeit ist nötig, um sich dem beständigen Wandel des Marktes anzupassen und einen modernen Markenauftritt sicherzustellen. Für uns gab es keinen passenderen Zeitpunkt für diesen Schritt als das zehnjährige Bestehen der Gesundland Vulkaneifel GmbH“, so Esch.

Während das bisherige Logo durch kräftige Farben und eine gewisse Verspieltheit aufgefallen ist, überzeugt das neue Logo nach Meinung Eschs mit einer gediegeneren Farbgebung, geradliniger Schrift und moderner Zurückhaltung. Die Wurzeln der Marke – das charakteristische Herz über dem stilisierten Vulkan – bleibt erhalten. „Diese Brücke zwischen Vorhandenem und Neuem zu schlagen, war uns wichtig“, erklärt Esch.

Präsentieren das neue Logo von Gesundland Vulkaneifel: Geschäftsführerin Vera Esch und Prokurist Thomas Räthlein. Foto: Gesundland Vulkaneifel/Valerie Schneider.

Zum neuen Logo gehört auch eine neue Farbwelt, die sich an die alten Farben anlehnt. Statt satten Grün-, Gelb-, Blau- und Brauntönen bestimmen nun ein ruhiges Dunkelgrün und ein edles Grau die Farbwelt des Gesundland Vulkaneifel. Dabei dient das Grün nach wie vor als Symbol für Natur und Gesundheit, die Kernthemen des Gesundlands Vulkaneifel. Das Grau ist an die Farben vulkanischer Gesteine angelehnt und stellt die Verbindung zum Vulkanismus als prägendem Element der Eifel her.

Nachhaltigkeit: Altes Logo wird weiter verkauft, bis Restbestände leer sind

Das neue Design bietet laut Pressemitteilung vielfältige Möglichkeiten, das Marketing kreativ, hochwertig und ansprechend zu gestalten. Das neue Logo wird ab sofort auf allen gängigen Kommunikationskanälen der Gesundland Vulkaneifel GmbH zu sehen sein. Doch Vera Esch stellt auch klar: „Bereits vorhandene Printprodukte mit unserem alten Logo werden weiterhin verteilt oder verkauft, bis die Bestände aufgebraucht sind. Vorhandenes Material nur wegen des Logos zu vernichten, wäre nicht nachhaltig und entspricht damit nicht unserer Unternehmensphilosophie“.

An vielen Stellen, wie zum Beispiel Wandertafeln und Beschilderungen, wird der Logoaustausch nach und nach stattfinden. Gastgeber, Gastronomen und alle weiteren touristischen Akteure, die das bisherige Logo in ihre Onlineauftritte, Printprodukte oder anderweitig eingebunden haben, werden gebeten, künftig das neue Logo zu verwenden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Die Marketingabteilung von Gesundland Vulkaneifel koordiniert die Umsetzung des Markenrelaunches und hilft Leistungsträgern gerne bei der Einbindung in die eigenen Auftritte, zum Beispiel durch Zusendung der neuen Logo-Dateien. Hierzu einfach per Mail an marketing@gesundland-vulkaneifel.de wenden.