791 Tage sind es her, dass sich die Bundeswehr und geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Aschermittwochtreff getroffen haben. Aus dem Treff wurde nach der Pandemie nun ein Frühjahrsempfang in der Werft des Fliegerhorsts, als Gastredner begrüßte Kommodore Oberst Thomas Schneider in diesem Jahr Brigadegeneral Jan Arlt, der im vergangenen Jahr die Evakuierungsmission in Kabul in Afghanistan leitete.