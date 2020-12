Cochem-Zell

Während am Morgen die Autos vor der Teststation an der Cochemer Kreisverwaltung Schlange stehen, ist die sonst so gut gefüllte Fußgängerzone der Kreisstadt wie ausgestorben. Wo sich ansonsten Touristen, Schüler oder Einheimische tummeln und in die Läden gehen oder sich im Café treffen, herrscht gähnende Leere – und das an einem weiteren frühlingshaften Tag, der baldigen Saisonbeginn verheißt. Grund sind die Maßnahmen, damit sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet. Konkret: Die Schließung von Geschäften, die nicht der Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherstellen.