Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 16:00 Uhr

Gerade vor Ostern gilt: Rechtzeitig vorbestellen

Vitaminreiche Kost ist auch und gerade in Zeiten der Corona-Epidemie gefragt. Wer beim Bullayer Obst- und Gemüse-Drive-in etwas bestellen möchte, kann dies per E-Mail an info@kiesewetter-bullay.de oder telefonisch unter der Nummer 06542/93720 erledigen. Jede Kiste kostet 20 Euro.